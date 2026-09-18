👨💻 Юристов обучают эффективному взаимодействию с искусственным интеллектом К.ю.н., доцент, заведующая Центром правового обеспечения бизнеса НИУ ВШЭ Анастасия Логинова подчеркнула важность обучения юристов навыкам промпт‑инжиниринга и критического анализа информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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