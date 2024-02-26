Смертельная секс-экзотика Таиланда, проститутки-сампан

Все женщины, зарабатывающие деньги своим телом, рискуют в той или иной степени жизнью или здоровьем. Но ни одна путана из фавел Рио или трущоб Бангкока не подвергает себя опасности так, как это совершенно добровольно делают девушки-сампан, работающие на побережье Таиланда.