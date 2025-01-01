Ноутбук-чип AMD Strix Halo Ryzen AI MAX 395+ соответствует настольному Ryzen 9 7950X в просочившемся тесте

Грядущий Ryzen AI MAX 395+ из семейства APU AMD Ryzen 300 или Zen 5 появился в Geekbench с производительностью, практически идентичной настольному процессору Ryzen 9 7950X - по крайней мере, на коротких отрезках времени.
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