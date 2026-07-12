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«Зенит» ведет переговоры с «Ботафого» по Данило. Приоритет игрока – топ-клуб Европы (Валентин Фурлан)

« Зенит » начал переговоры с « Ботафого » о трансфере полузащитника Данило дос Сантоса . Как сообщает журналист UOL Валентин Фурлан, петербургский клуб уже вступил в переговоры по 25-летнему футболисту.

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