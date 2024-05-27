В сквере Дружбы народов на Красном пути косильщики травы триммером повредили стволы молодых деревьев.
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В сквере Дружбы народов на Красном пути косильщики травы триммером повредили стволы молодых деревьев.