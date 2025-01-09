Припаркованный автомобиль (в случае его возгорания) — источник повышенной опасности?

Верховный Суд вынес Определение № 305-ЭС21-29298 по делу № А40 204329/2020В нем указано, что Под взаимодействием источников повышенной опасности следует понимать не только их непосредственный контакт друг с другом, но и любое воздействие друг на друга, в том числе и опосредованное, которое является следствием их эксплуатации, связанной с повышенной опасностью такой деятельности со стороны обоих владельцев.