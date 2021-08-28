Мужчина просто меня использует

5МИНУТКАПолитикаМужчина просто меня использует Два года я встречаюсь с мужчиной и сейчас поняла, что мне это просто надоело, все перегорело внутри.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна Желтоногова (Желтоногова.)Он вас использует просто. Лучше с таким не жить. Зачем вам такой приспособленец?ЛилияТакие решения, как продолжать отношения или нет, принимает только сам человек. Никто тут не советчик. Единственно, что могу сказать. Вам надо в себе разобраться, что Вы хотите конкретно от жизни и от этого мужчины в частности. Поговорить с ним, как он видит Ваше совместное будущее. И потом, кто и кого тут использует вопрос спорный. Вы оба используете друг друга, если бы Вам не нужно было такое общение, то Вы бы давно его прекратили. Вас устраивает и его устраивает. И никто за Вас не примет решение.Танюша МилаяЧто делать ? Забыть . Окунуться в новые отношения , а для этого начните общение .ННатальяХмм .. и какой пример, по мнению автора , этот «мужчина» может дать её СЫНУ? Чему научить?! Сама же пишет- общение сводится в отсутствие ( в основном) ребёнка?! Да и вообще… удивляют женщины / имея ребёнка, желают любые «штаны» в доме : лишь бы был !!! Мальчик будет расти и чему учится у этого …? Быть таким же?! Реально, трудно понять! Ей решать , в любом случае ! Никто не даст советVera Dobryagina" Преследует страх, что больше я никого не встречу..."Дефицит настоящих мужчин ещё не повод цепляться за уродов. Двое детей от прошлых отношений, на которых ваш мужчина будет платить алименты ещё много лет, оно вам надо? А вашему ребёнку что достанется? " Он доказывает, что любит меня, но я этого не чувствую..." ваши слова. Так чем доказывает-то? Припёрся на вашу жилплощадь, в поездку за ваш счёт съездил, с деньгами вечные проблемы. Где доказательства? Что ещё надо для вас сделать, чтоб вы в его "любовь" поверили?Людмила СпицынаПока возле вас крутится это чмо, никто другой рядом не появится.Комментировать
Свежие комментарии