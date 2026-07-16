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Джей Ди Вэнс против Моссада

Джей Ди Вэнс против Моссада

Вице-президент США дал скандальное интервью Джо Рогану, самому популярному американскому подкастеру. Вэнс обвинил израильские спецслужбы и Нетаньяху в финансировании кампании против заключения сделки с Ираном ради продолжения войны Фото: Nathan Howard / Reuters Речь идет о прямом иностранном вмешательстве в американскую политику.

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