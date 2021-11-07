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Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали миротворческий пост

Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали миротворческий пост

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ приступят к занятиям на обновленном учебном миротворческом посту с началом зимнего периода обучения 2022 учебного года.

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