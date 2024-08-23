Сержант Кибалин подавил огневую точку ВСУ и помог штурмовикам выбить противника

Командир отделения, командир боевой машины сержант Игорь Кибалин в составе штурмового подразделения выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к одному из населенных пунктов.
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