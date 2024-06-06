Под Рязанью полицейские задержали участника межрегионального наркотрафика, перевозившего 2 кг синтетического наркотика

Транспортировку оптовой партии синтетического наркотика пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
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