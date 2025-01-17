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На Украине воздушную тревогу объявили в Киевской, Одесской и ещё восьми областях

На Украине воздушную тревогу объявили в Киевской, Одесской и ещё восьми областях

На Украине ночью 18 января воздушную тревогу объявили в десяти областях.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области сирены взвыли в 00:42, а на две минуты раньше — в Одесской.

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