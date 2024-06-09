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Оскар Пиастри: «две машины на втором ряду стартовой решетки – хороший результат для «Макларена»

Пиастри остался доволен выступлением команды в квалификации в Канаде. Пилот «Макларена» отметил, что две машины на втором ряду стартовой решетки можно считать хорошим результатом – особенно учитывая то, в насколько непростых условиях проходила сессия.

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