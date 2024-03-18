Две россиянки получили пособия почти на 1 млн рублей на несуществующих детей

Пресс-служба Прокуратуры Камчатского края в публикации на сайте ведомства сообщает, что на Камчатке 43-летняя мать и ее 26-летняя дочь обвиняются в мошенничестве при получении выплат на сумму почти в 1 миллион рублей на несуществующих детей.
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