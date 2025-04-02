«Взял огонь на себя»: мехвод раскрыл детали штурма Разлива в ДНР

Мехвод с позывным Добряк рассказал подробности освобождения населенного пункта Разлив в ДНР. При подъезде к населенному пункту, украинские боевики открыли по колонне российской техники огонь из лесополосы.
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