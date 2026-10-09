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Экономист Кобяк связал закрытие ряда заведений общепита со снижением спроса

Экономист Кобяк связал закрытие ряда заведений общепита со снижением спроса

Экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк связал закрытие некоторых заведений общепита со снижением спроса.

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