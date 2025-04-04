Идут в храм за исцелением: сегодня, 4 апреля отмечается праздник иконы Божией матери «Изборгская» Ольга БезродняяВ этот день, 4 апреля, в России чествуют образ Пресвятой Девы Марии, именуемый «Изборгская».
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