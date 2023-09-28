В ДТП с участием эвакуатора в Сасовском районе пострадали два человека

27 сентября, примерно в 16:15, в Сасовском районе на 410-ом километре автодороги М-5 «Урал», 45-летний житель Республики Мордовия, управляя автомобилем «Шкода Октавия», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 35-летнего водителя.