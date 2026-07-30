Удары по инфраструктуре и портам: военный эксперт оценил новую тактику России

Военный эксперт дал прогноз украинского конфликта на осень и зиму.На фоне отсутствия условий для дипломатического диалога продолжается нанесение интенсивных ударов по ключевым объектам военной и транспортно-энергетической инфраструктуры Украины.
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