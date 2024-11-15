Суд ЕС начал слушания по делу о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

В Европейском суде юстиции, расположенном в Люксембурге, начались слушания по делу о переписке по телефону главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла относительно закупок вакцин против коронавируса для стран ЕС во время пандемии.
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