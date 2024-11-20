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«Я больше себе не позволю так расклеиться»: Юрий Быков о болезненной реакции на критику

«Я больше себе не позволю так расклеиться»: Юрий Быков о болезненной реакции на критику

У режиссёра Юрия Быкова сложные отношения с критикой. После нескольких успешных работ Быков внезапно столкнулся с осуждением из-за сериала «Спящие», который показался либеральному сообществу стыдной конъюнктурой и сделкой с дьяволом.

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