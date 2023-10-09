Галкин в зоне конфликта: Стать тигром и защищать новую Родину или пресмыкаться перед старой бабушкой? Как «звезды», уехавшие в Израиль или получившие его гражданство, реагировали на последние события:Андрей Макаревич (иноагент) на гастролях в Германии, про Израиль, в котором он видел будущее своего сына — ни слова.