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Галкин в зоне конфликта: Стать тигром и защищать новую Родину или пресмыкаться перед старой бабушкой?

Галкин в зоне конфликта: Стать тигром и защищать новую Родину или пресмыкаться перед старой бабушкой?

Галкин в зоне конфликта: Стать тигром и защищать новую Родину или пресмыкаться перед старой бабушкой? Как «звезды», уехавшие в Израиль или получившие его гражданство, реагировали на последние события:Андрей Макаревич (иноагент) на гастролях в Германии, про Израиль, в котором он видел будущее своего сына — ни слова.

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