По данным аналитиков, 60,1% ресурсов, задействованных в мошеннических схемах с упоминанием легальных брендов, были связаны со скамом, 38,5% — с фишингом, и 1,4% — с распространением вредоносного программного обеспечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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