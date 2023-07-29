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«Держите еще одну интригу». Медведева опубликовала отрывок из нового показательного номера без музыки

Фигуристка опубликовала в соцсети видео без музыки. Ранее Медведева анонсировала новое выступление, заявив, что «не зря же ходила в зал танцевать стрип».

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