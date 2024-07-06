Правда ли, что в России запретили ругаться в домовых чатах и что грозит провокаторам?

Жителям России теперь следует быть более сдержанными в домовых чатах и избегать оскорблений собеседников Мусор в подъезде, подпертые автомобили на парковке, выгул собак на игровой площадке, очередной сбор денег – эти и другие насущные проблемы ежедневно становятся поводом для конфликтов в общедомовых чатах.
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