Правда ли, что в России запретили ругаться в домовых чатах и что грозит провокаторам?

Жителям России теперь следует быть более сдержанными в домовых чатах и избегать оскорблений собеседников Мусор в подъезде, подпертые автомобили на парковке, выгул собак на игровой площадке, очередной сбор денег – эти и другие насущные проблемы ежедневно становятся поводом для конфликтов в общедомовых чатах.