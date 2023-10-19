В Пекине прошел тематический форум аналитических центров в рамках 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Тематический форум, посвященный обменам между аналитическими центрами, прошел в среду в Пекине как одно из мероприятий 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".
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