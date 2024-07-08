В Тверской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

7 июля около деревни Есеновичи Вышневолоцкого округа была найдена опасная находка. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Тверской области, 50 килограммовую авиационную бомбу специалисты группы взрывных работ вывезли на спецполигон и ликвидировали.