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Американцы готовятся пересечь последнюю красную линию на Украине

Американцы готовятся пересечь последнюю красную линию на Украине

Ещё раз о хаймарсах и других американских системах Источник фото: www.fondsk.ru Сообщение Министерства обороны РФ об уничтожении ещё одного экземпляра очередной американской «вундервафли» на Украине проливает свет на некоторые аспекты боевого применения воспетого РСЗО М-142 HIMARS, призванного на смену вышедшим в тираж, но так же воспетым «Джавелину» и «Байрактару»: «В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS», производства США».

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