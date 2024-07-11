27 пропавших нашли мертвыми. В Петербурге и Ленобласти за июнь пропали более 400 человек. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Более 400 за месяц: в Петербурге продолжают исчезать люди
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Пить меньше надо.
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16 час.
SI
Sergey Ivanov
Ничего подобного! Пить надо больше! Потому, что все неприятности не от пьянства, а от недопития. Пьяный увалится под стол и мирно проспится до утра. Трезвый выспится в кровати. Недопитый отправится на подвиги!
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6 час.
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