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Доля пустующих офисных помещений Москвы упала до 17-летнего минимума

Доля пустующих офисных помещений Москвы упала до 17-летнего минимума

Ставки аренды растут, но большинство площадей в высококлассных бизнес-центрах заполняется уже к моменту ввода По итогам 11 месяцев 2024 года доля вакантных (незанятых арендаторами) площадей в столичных деловых центрах классов А и В составила 4,8% — показатель обновил 17-летний минимум, подсчитали по запросу «РБК-Недвижимости» аналитики консалтинговой компании CMWP.

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