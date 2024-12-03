Доля пустующих офисных помещений Москвы упала до 17-летнего минимума

Ставки аренды растут, но большинство площадей в высококлассных бизнес-центрах заполняется уже к моменту ввода По итогам 11 месяцев 2024 года доля вакантных (незанятых арендаторами) площадей в столичных деловых центрах классов А и В составила 4,8% — показатель обновил 17-летний минимум, подсчитали по запросу «РБК-Недвижимости» аналитики консалтинговой компании CMWP.