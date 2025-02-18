«Бавария», «Бенфика», «Брюгге» и «Фейеноорд» вышли в 1/8 финала ЛЧ

После ответных игр в следующую стадию турнира вышли «Фейеноорд», «Бавария», «Брюгге» и «Бенфика». В 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» может сыграть с «Интером» или «Арсеналом», «Бавария» – с «Атлетико» или «Байером», «Брюгге» – с «Лиллем» или «Астон Виллой», а соперниками «Бенфики» могут стать «Барселона» или «Ливерпуль».