В Ноябрьске стартовали чемпионат и первенство ЯНАО по кикбоксингу

В Ноябрьске проходят поединки чемпионата и первенства ЯНАО по кикбоксингу. В окружных соревнованиях участвуют около ста спортсменов из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя и Салехарда, сообщили в окружном департаменте по физкультуре и спорту.
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