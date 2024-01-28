В Ноябрьске стартовали чемпионат и первенство ЯНАО по кикбоксингу

В Ноябрьске проходят поединки чемпионата и первенства ЯНАО по кикбоксингу. В окружных соревнованиях участвуют около ста спортсменов из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя и Салехарда, сообщили в окружном департаменте по физкультуре и спорту.