Три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово в Донецкой Народной Республике. Украинские подразделения понесли большие потери, сообщил экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков на своем YouTube-канале.
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