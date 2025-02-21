Тесные трусы стали главной причиной мужского бесплодия в Новосибирске

О важной проблеме накануне 23 февраля сообщили в региональном минздраве. Сегодня каждый третий мальчик школьного возраста имеет отклонения в сфере репродуктивного здоровья, а каждый десятый, не получив медицинскую помощь, рискует остаться бесплодным.