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Ростех планирует с 2026 года поставлять новые энергоагрегаты для морских добывающих платформ

Ростех планирует с 2026 года поставлять новые энергоагрегаты для морских добывающих платформ

Ростех планирует с 2026 года поставлять новые энергоагрегаты для морских добывающих платформ Наталья МарковаОДК или Объединенная Двигателестроительная Корпорация представила амбициозные планы на будущее.

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