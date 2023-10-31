Ростех планирует с 2026 года поставлять новые энергоагрегаты для морских добывающих платформ Наталья МарковаОДК или Объединенная Двигателестроительная Корпорация представила амбициозные планы на будущее.
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