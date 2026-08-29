Основания для улучшения отношений РФ и ЕС отсутствуют – Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент основания для улучшения отношений между Россией и Европейским союзом не просматриваются.
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