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На конференции Сбера AI Journey наградили победителей детского конкурса по ИИ

На конференции Сбера AI Journey наградили победителей детского конкурса по ИИ

13 декабря на конференции AI Journey, «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прошла торжественная церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge, который организовали Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта .

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