Более 7000 спутников на орбите. SpaceX успешно отправила в космос ещё одну партию Starlink

SpaceX успешно запустила 28 спутников Starlink с мыса Канаверал 7 мая 2025 года в 04:17 по московскому времени с площадки SLC-40 станции Космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon-9FT Block-5 (F9-470).