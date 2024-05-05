А был ли мальчик…

pobeditel Терещенко

Автор а вы не задумались что высказали "Перед уходом на фронт мужчина оформил нотариальную доверенность на своего лучшего друга Жамала, с которым они проживали в этом доме уже год и делали совместный ремонт." Каким образом так названные друзья проживали совместно это очень интересный момент, другой момент это доверенность не является документом при котором имущество переходит ему . Если не ошибаюсь но доверенность даёт право представлять интересы владельца если он живой, в нашем случае он погиб . И значит доверенность теряет юридическую силу, другой момент доверенность даёт право представлять интересы владельца не ущемляя интересы других законных владельцев но ни как не даёт юридического право оформлять на себя. Только на третьих лиц но опять же если владелец жив и опять же с подтверждения владельца что он не возражает на продажи своего имущества. И вообще доверенность проверяется так же и можно проверить как подписи так и дату выдачи , владелец не мог дать доверенность если он находился уже на СВО. но опять же если есть законные совладельцы то каким образом опять же могла быть оформлена эта сделка, автор перед тем как строчить оправдательную статью в адрес данного доверенного изучите юридические правовые обоснования на действия даже по доверенности. Смешит ваши суждения про доверенность; доверенность не даёт право оформлять доверенному на себя имущество. Простая логика зачем доверенность если он владелец решил оформить на него своё имущество , ладно если это оформленное по закону завещание.