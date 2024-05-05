ВЗГЛЯД МАКСА Как и обещал своим читателям, публикую подробности резонансной истории с «выселением» из собственного дома женщины с несовершеннолетней дочерью пропавшего без вести бойца СВО.
А был ли мальчик…
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Дело ясное. Мастурбек воспользовался ситуацию и использовал доверенность, хотя хозяин дома, возможно уже погиб и в этом случае, доверенность уже не действует. При этом он прекрасно знал, что есть законная наследница. Тут налицо злой умысел. В кандалы мастурбека и на каторгу, а дом переписать на наследницу.
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1 час.
pobeditel Терещенко
Автор а вы не задумались что высказали "Перед уходом на фронт мужчина оформил нотариальную доверенность на своего лучшего друга Жамала, с которым они проживали в этом доме уже год и делали совместный ремонт." Каким образом так названные друзья проживали совместно это очень интересный момент, другой момент это доверенность не является документом при котором имущество переходит ему . Если не ошибаюсь но доверенность даёт право представлять интересы владельца если он живой, в нашем случае он погиб . И значит доверенность теряет юридическую силу, другой момент доверенность даёт право представлять интересы владельца не ущемляя интересы других законных владельцев но ни как не даёт юридического право оформлять на себя. Только на третьих лиц но опять же если владелец жив и опять же с подтверждения владельца что он не возражает на продажи своего имущества. И вообще доверенность проверяется так же и можно проверить как подписи так и дату выдачи , владелец не мог дать доверенность если он находился уже на СВО. но опять же если есть законные совладельцы то каким образом опять же могла быть оформлена эта сделка, автор перед тем как строчить оправдательную статью в адрес данного доверенного изучите юридические правовые обоснования на действия даже по доверенности. Смешит ваши суждения про доверенность; доверенность не даёт право оформлять доверенному на себя имущество. Простая логика зачем доверенность если он владелец решил оформить на него своё имущество , ладно если это оформленное по закону завещание.
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46 мин.
pobeditel Терещенко
Что бы что то отвечать и писать немного пройдите юридическую грамотность ; первое есть дочь то есть законный совладелец если даже не вникая в подробности рассуждать, второе доверенность даёт право представлять интересы владельца но владелец погиб так каким образом он может представлять интересы, третье доверенность не даёт право оформления имущества доверителя на себя а только третьим лицам. По моему этого достаточно, а так для вашего понятия народное высказывание " после драки кулаками не машут" это к тому что если это затягивать то проблематичней и дольше отстаивать интересы законных владельцев той же дочери доверителя покойного.
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17 мин.
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