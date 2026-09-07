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«Народное IPO»: богатейший человек Африки открывает завод для миллионов

«Народное IPO»: богатейший человек Африки открывает завод для миллионов

ЛАГОС (ИА Реалист). 7 сентября в Лагосе прошла церемония подписания офертных документов, в которой принял участие Алико Данготе — богатейший человек Африки, состояние которого оценивается в $32,5 млрд.

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