Факты о США, из-за которых начинаешь больше ценить жизнь в России

♀♂ Гостиная для друзейБизнес и финансыФакты о США, из-за которых начинаешь больше ценить жизнь в России Многие молодые жители России мечтают о переезде в США. Мало кто из них задумывается об оборотной стороне медали.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLena KabanovaПолный бред!!! Единственный правильный факт это то что 4 года обучения в колледже действительно стоят примерно 150 тысяч долларов. Вся остальная информация искажена и перевернута с ног на голову.А КудасовВозможно и так, и тем не менее уровень там много выше. Нам взамен многочисленные обещания самых высокопоставленных лиц которые, кстати, им можно безнаказанно не выполнять.LSLiudmila SolodkoЗато там никто и никому ничего не обещает, но и не дает, вертись сам как можешь. Моя дальняя родственница 10 лет прожила там, имела свой бизнес, материально жили совсем неплохо, муж американец с образованием, но никак не смогла понять смысл такой жизни. Кто там живет тот и нас не понимает. Год назад вернулись сюда и не могут оба нарадоваться, так что материальное еще не всеКомментировать
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