Тверской шорт-трекист Даниил Ейбог «сменил гражданство»

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) дал добро на переход двух шорт-трекистов, Даниила Ейбога и Дениса Айрапетяна, в национальную команду Узбекистана.
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