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«Слуцкий не был великим тренером, его футбол был старомоден. Иногда принимал странные решения в «Витессе». Нидерландский журналист Ламмерс о Леониде

Нидерландский журналист оценил работу Леонида Слуцкого в «Витессе». Россиянин возглавлял нидерландский клуб в 2018–2019 годах.

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