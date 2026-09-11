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«На фронте нас ненавидят! Все готовы сдать Донбасс и Крым» – украинский депутат

«На фронте нас ненавидят! Все готовы сдать Донбасс и Крым» – украинский депутат

Большинство сражающихся на передовой ВСУшников ненавидят свою власть и мечтают отказаться от Донбасса в пользу мира.

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