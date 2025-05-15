В Байкальске может появиться сквер имени героя Великой Отечественной войны Курбана Иткулова

В России продолжается голосование за выбор территорий, которые благоустроят в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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