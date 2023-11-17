Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат и 15-летний Адам стреляют на отлично. Кадыров ответственно занимается воспитанием своих детей, и у ребят большие успехи.
Рамзан Кадыров рассказал, что его сыновья Ахмат и Адам стреляют на отлично
Комментарии
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Виктор Онегин
Почему то Рамзана Кадырова в соцсетях постоянно рисуют каким то милитаристом? Со стороны посмотришь так у его под ружьём чуть ли не с пелёнок... Может он в мирных делах что то делает?.Как то слышал что и дороги хороши и мечети лучшие.
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13 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
так отправь их на украину
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13 час.
Марина Петрова
Кадыров- плохой отец. Слишком рано и незаслуженно стал восхвалять сыновей, которые еще ничего достойного не сделали для страны. И кончится все это плохо для детей.
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9 час.
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