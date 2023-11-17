Рамзан Кадыров рассказал, что его сыновья Ахмат и Адам стреляют на отлично

Виктор Онегин

Почему то Рамзана Кадырова в соцсетях постоянно рисуют каким то милитаристом? Со стороны посмотришь так у его под ружьём чуть ли не с пелёнок... Может он в мирных делах что то делает?.Как то слышал что и дороги хороши и мечети лучшие.