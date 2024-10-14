Польский министр юстиции Адам Боднар анонсировал появление в структурах Совета Европы новой организации.
Поляки приблизились к трибуналу
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Решили и Польшу отдать что ли, надоела как и украина?) Интересно что будет когда они в расследовании выйдут сами на себя.
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9 час.
МБ
Михаил Бердников
Господа-товарищи,не надо сильно осуждать поляков,у них с молоком матери впитывалась ненависть к русским за все войны,в которых Россия практически наказывала Польшу за её действия. Но и сочувствовать нельзя,поскольку смута была большая и вред такой же. Просто Польшу надо лечить,лечить и всё-таки вылечить один раз и навсегда,чтобы с её стороны не было угроз,обид в сторону России,великой ядерной державы,освободившей Польшу от фашизма ценой 600 тысяч советских солдат во время 2-ой мировой войны. И чтобы памятники советским воинам восстановили,и вели себя достойно,изменили название страны с "гиены Европы" на "гордого и благородного льва".
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9 час.
Игорь Кузнецов
Они будут рассматривать факт пересечения границ Украины ВС РФ в феврале 2022 года, при этом игнорируя всю "предисторию" и 8 лет геноцида народа Донбасса киевсими властями с объявлением СВО. Мы предотвратили геноцид, как США в Югославии в 1999 году (по факту). Именно тогда была разрушена система нерушимости европейских границ после 2-й мировой войны.
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7 час.
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