Поляки приблизились к трибуналу

Решили и Польшу отдать что ли, надоела как и украина?) Интересно что будет когда они в расследовании выйдут сами на себя.

МБ

Михаил Бердников

Господа-товарищи,не надо сильно осуждать поляков,у них с молоком матери впитывалась ненависть к русским за все войны,в которых Россия практически наказывала Польшу за её действия. Но и сочувствовать нельзя,поскольку смута была большая и вред такой же. Просто Польшу надо лечить,лечить и всё-таки вылечить один раз и навсегда,чтобы с её стороны не было угроз,обид в сторону России,великой ядерной державы,освободившей Польшу от фашизма ценой 600 тысяч советских солдат во время 2-ой мировой войны. И чтобы памятники советским воинам восстановили,и вели себя достойно,изменили название страны с "гиены Европы" на "гордого и благородного льва".