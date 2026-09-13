Этторе Мессина станет советником «Атланта Хокс» в этом году

Этторе Мессина, бывший советник «Милана», занял должность советника «Атланта Хокс». Итальянский тренер будет сотрудничать с Куином Снайдером, своим бывшим ассистентом в ЦСКА, и продолжит аналитическую работу на итальянском телевидении.
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