Виктор Баранец: Это честный, прямой генерал и, конечно, очень-очень жёсткий

Александр Батт Неразумно России заниматься перемалыванием на Украине БЕСКОНЕЧНОГО потока западного вооружения и наемников. Надо создать дополнительную группировку войск и взять под контроль всю западную границу Украины с Европой для перекрытия поставок натовского оружия хотя бы на пару недель, чтобы у ВСУ закончились боеприпасы. Тогда они вынуждены будут сдаться. Сделать это можно захватом десантами пропускных пунктов, с последующим расширением плацдармов вдоль всей границы. Или (и). Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича. Тогда ВСУ по его приказу с удовольствием вернутся в казармы. А с нацистами разберется украинская полиция и прокуратура.

Геннадий Бережнов Так было и будет! Опыт приобрести и показать что ты можешь, можно только на поле боя. Есть кому заменить Мордвичёва и он его назовёт. И пора убирать Герасимова, на что либерал решиться не может, а ему в сентябре 70 будет.