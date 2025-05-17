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  • Иван Вакула
    Может и правда, что есть военачальники, способные вести б/д, а не только заниматься парадами и громко докладывать. И...Виктор Баранец: Э...
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Виктор Баранец: Это честный, прямой генерал и, конечно, очень-очень жёсткий

Виктор Баранец: Это честный, прямой генерал и, конечно, очень-очень жёсткий

Пока в Стамбуле велись переговоры, работа кипела и на фронте, и в тылу. Наши войска продолжают идти вперёд, а президент внезапно взбодрил медиа-пространство внезапными назначениями, которые, по словам военэкспертов и высокопоставленных офицеров, имеют огромный смысл не только для хода боевых действий, но и для послевоенного времени.

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Комментарии
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Александр Батт
Неразумно России заниматься перемалыванием на Украине БЕСКОНЕЧНОГО потока западного вооружения и наемников. Надо создать дополнительную группировку войск и взять под контроль всю западную границу Украины с Европой для перекрытия поставок натовского оружия хотя бы на пару недель, чтобы у ВСУ закончились боеприпасы. Тогда они вынуждены будут сдаться. Сделать это можно захватом десантами пропускных пунктов, с последующим расширением плацдармов вдоль всей границы. Или (и). Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича. Тогда ВСУ по его приказу с удовольствием вернутся в казармы. А с нацистами разберется украинская полиция и прокуратура.
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1 час.
Геннадий Бережнов
Так было и будет! Опыт приобрести и показать что ты можешь, можно только на поле боя. Есть кому заменить Мордвичёва и он его назовёт. И пора убирать Герасимова, на что либерал решиться не может, а ему в сентябре 70 будет.
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18 мин.
ИВ
Иван Вакула
Может и правда, что есть военачальники, способные вести б/д, а не только заниматься парадами и громко докладывать. Идут переговоры, они очень влияют на военные действия, да и на всю страну. Сможет ли противостоять давлению Запада и США наша дипломатия, чтобы выдержать натиск и не сдать позиции, обнародованные президентом???
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6 мин.
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