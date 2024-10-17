После подготовки клумбы района Выхино-Жулебино задекорируют разноцветной древесной щепой

В Москве началась подготовка городских цветников к зиме. Специалисты проводят подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, очищают клумбы от мусора и сорняков, обрабатывают многолетники против болезней и вредителей, проводят обрезку и укрывают кустовые розы специальным защитным материалом.
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